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Зеленський змінив голову Запорізької ОДА

Новость на русском → Запоріжжя, П'ятниця 18 грудня 2020 14:24
Зеленський змінив голову Запорізької ОДА Фото: Олександр Старух (zoda.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Запорізької обласної державної адміністрації (ОДА). Ним став Олександр Старух.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Повідомляється, що іншим указом Зеленський звільнив Віталія Боговіна з посади голови Запорізької ОДА згідно з поданою ним заявою.

Зазначимо, що Боговін був призначений головою Запорізької ОДА у червні 2020 року.

При цьому 15 грудня Запорізька обласна рада обрала Боговіна главою. Проте вже 17 грудня депутати визнали нелегітимними результати таємного голосування та обрали нового голову облради. Ним став Віталій Толочок.

Додамо, що Олександр Старух уже очолював Запорізьку ОДА з вересня 2008 по березень 2010 року.

Він закінчив у 1995 році Запорізький державний університет. Має науковий ступінь кандидата історичних наук. Старух був нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

Раніше повідомлялося, що 16 грудня Кабінет міністрів погодив призначення двох голів ОДА - Запорізькій та Івано-Франківській.

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