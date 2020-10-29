Зеленський: система електронного декларування буде працювати

Незважаючи на рішення Конституційного суду, система електронного декларування в Україні буде працювати. Найближчим часом до Верховної Ради повинні подати відповідні законопроекти.

Про це на засіданні Ради національної безпеки і оборони заявив президент України Володимир Зеленський.

"Відразу скажу про головне, щоб ні у кого не було навіть найменшого сумніву. Система електронного декларування в Україні буде працювати. Законопроекти для її відновлення повинні бути підготовлені і направлені до Верховної Ради як невідкладні", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що рішення КСУ може стати причиною припинення безвізового режиму з Європейським союзом, однак в Кабінеті міністрів вже спростували її.

Відзначимо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі РБК-Україна заявив, що у Зеленського не виключають заміну суддів Конституційного суду України після скандальних рішень.

Конституційний суд визнав неконституційною ст.366-1 Кримінального кодексу, яка передбачала до 2 років позбавлення волі за недостовірне декларування. Також він скасував право НАЗК перевіряти електронні декларації та виявляти конфлікт інтересів, а також покарання чиновників за корупцію.

Передбачається, що Національне антикорупційне бюро закриє близько 100 справ про недостовірне декларування, а НАЗК у зв'язку з рішенням суду вже закрив Єдиний реєстр електронних декларацій.

