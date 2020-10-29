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Зеленский: система электронного декларирования будет работать

Автор: РБК-Украина

Несмотря на решение Конституционного суда, система электронного декларирования в Украине будет работать. В ближайшее время в Верховную раду должны подать соответствующие законопроекты.

Об этом на заседании Совета национальной безопасности и обороны заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, решение КСУ об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование и фактическом блокировании работы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции привело к проблемам с воплощением результатов местных выборов в жизнь. В частности, без полномочий по спецпроверке нельзя назначить избранных лиц на должности в органы местного самоуправление.

"Сразу скажу о главном, чтобы ни у кого не было даже наименьших сомнений. Система электронного декларирования в Украине будет работать. Законопроекты для ее восстановления должны быть подготовлены и направлены в Верховную раду как неотложные", - заявил Зеленский.

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Напомним, ранее появилась информация о том, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Европейским союзом, однако в Кабинете министров уже опровергли ее.

Отметим, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина заявил, что у Зеленского не исключают замену судей Конституционного суда Украины после скандальных решений.

Конституционный суд признал неконституционной ст.366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривала до 2 лет лишения свободы за недостоверное декларирование. Также он отменил право НАПК проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов, а также наказание чиновников за коррупцию.

Предполагается, что Национальное антикоррупционное бюро закроет около 100 дел о недостоверном декларировании, а НАПК в связи с решением суда уже закрыл Единый реестр электронных деклараций.

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