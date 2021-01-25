Президент України Володимир Зеленський вимагає підготувати план вакцинації від COVID для кожної області. За його словами, плани мають бути детальними.

Відповідне доручення він дав на селекторній нараді з членами уряду, передає сайт президента.

Повідомляється, що переговори щодо закупівлі вакцини знаходяться на завершальній стадії. Українська сторона позитивно оцінює результати переговорів. Як зазначив Зеленський, програма вакцинації має містити докладний план по кожній області.

"Треба визначити кількість вакцин, чіткі строки вакцинації, перелік категорій населення, які мають вакцинуватися в першу чергу. Також має бути налагоджено систему менеджменту та логістики вакцини, у тому числі створено електронні системи запису, фіксації, місць щеплень, і розподіл поставок", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні можуть дозволити СOVID-вакцини низки виробників. Профільний парламентський комітет схвалив закон.

РБК-Україна писало про те, які країни ще не почали вакцинацію від COVID.