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В Україні можуть дозволити СOVID-вакцини ряду виробників. Комітет схвалив закон

Новость на русском → Україна, Четвер 21 січня 2021 15:42
В Україні можуть дозволити СOVID-вакцини ряду виробників. Комітет схвалив закон Фото: вакцина (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують ухвалити проект закону №4613, завдяки якому Україна зможе використовувати вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca. Таке рішення ухвалив профільний комітет.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендує ухвалити відповідний законопроект №4613 за основу та в цілому.

Глава комітету Михайло Радуцький підкреслив, що цей закон необхідний для якнайшвидшого початку вакцинації українців.

Під час обговорення нардеп Ольга Стефанишина запропонувала змінити закладений у проекті підхід до визначення однієї з умов, за якою Кабінет міністрів може реєструвати вакцину під зобов’язання.

Пропонується орієнтуватися не на країну, де проводились клінічні дослідження, а реєструвати вакцину, яка вже має дозвіл на екстрене застосування хоча б в одній із визначеного переліку країн.

Після тривалого обговорення у комітеті вирішили, що лікарський засіб може підлягати прискореній держреєстрації за умови, що дозвіл на екстрене застосування надали компетентні органи США, Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Індії або Євросоюзу - принаймні однієї з цих країн.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді у першому читанні прийняти його за основу та в цілому з урахуванням наданих комітетом пропозицій", - сказано у повідомленні.

Як писало РБК-Україна, раніше профільний комітет пропонував документ до розгляду на наступному засіданні ВР.

Так, в Україні вакцинація від коронавірусу почнеться з лютого місяця. Спочатку абсолютно безкоштовно будуть прищеплювати групи ризику, а потім вже всіх інших.

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