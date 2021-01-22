Україна, Австралія і Замбія: які країни ще не почали COVID-вакцинацію

В Україні і ще 139 країнах світу не розпочалася процедура вакцинації проти коронавірусу. Почали вакцинацію в 52 країнах.

Про це свідчать дані Our World in Data, яка веде статистику з коронавірусу.

Крім України вакцинацію не почали також в Австралії, Замбії, Узбекистані, Уругваї, Уганді, Тунісі, Таїланді, ПАР, Перу, Марокко, Нової Зеландії, Білорусі, Грузії, Чорногорії, Молдови, Єгипті, Вірменії, Азербайджані та інших країнах.

Лідером по вакцинації є Ізраїль - тут щеплення роблять у середньому 38 людям на 100 осіб населення. До п'ятірки лідерів також входять ОАЕ - 22,7, Бахрейн - 8,5, Великобританія - 8, і США - 5,3.

Відзначимо, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що ще жодна з вакцин від коронавірусу в світі не пройшла повністю третю фазу випробувань. Використання вакцин дозволено в екстрених випадках.

При цьому деякі країни почали вакцинацію препаратами, ефективність яких поки не підтверджена міжнародними регуляторами. Як приклад, російська вакцина "Супутник V".

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про ризик нерівного доступу країн до вакцин проти коронавірусу. Зараз вакцини застосовуються практично тільки в багатих державах.

Також РБК-Україна писало, що в Євросоюзі розробляють механізм для передачі зайвих COVID-вакцин більш бідним країнам.

Зазначимо, в Україні вакцинацію від коронавірусу планують почати в лютому. Спочатку абсолютно безкоштовно будуть прищеплювати групи ризику, а потім вже всіх інших.