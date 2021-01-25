Закон про вакцинацію та призначення Вітренка: СН проведе засідання фракції

Фракція "Слуга народу" у понеділок проведе засідання. Народні депутати обговорять закон про вакцинацію, ліквідацію податкової міліції та призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"У нас багато питань, вони пов'язані з законами, які будуть на цьому тижні. Це по Бюро економічної безпеки, по СБУ, новий закон №4613 Радуцького про вакцинацію... І є кадрове питання - пан Вітренко", - сказав парламентар.

Він також прокоментував, чи будуть голоси за призначення Вітренка.

"Заслухаємо, проведемо голосування... У нас діє правило 70 на 30. Якщо буде 70% нардепів підтримувати (призначення, - ред.), тоді будемо прем'єру спрямовувати (подання, - ред.), і він буде вносити його. Зараз наше завдання послухати Юрія вже з огляду на той місяць, який відбувся, задати йому питання... щодо тарифної історії... Будемо визначатися", - підкреслив Корнієнко.

Нагадаємо, Рада в останній тиждень четвертої сесії планує розглянути ряд важливих законів. Серед них - про ліквідацію податкової міліції і про реформу Служби безпеки України.

Як писало РБК-Україна, на цьому тижні відбудуться перші пленарні засідання Верховної ради в цьому році.

У матеріалі РБК-Україна "Кадри, облгази і МВФ: чим займеться Рада в новому політичному сезоні" писало, що одним з перших в новому році парламент буде розглядати закон про референдум.