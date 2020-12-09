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Зеленський попросив Раду відкласти його законопроект про перезапуск КСУ

Новость на русском → Київ, Середа 09 грудня 2020 18:35
Зеленський попросив Раду відкласти його законопроект про перезапуск КСУ Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський попросив Верховну раду поки що не розглядати його ініціативу щодо перезапуску Конституційного суду. Глава держави просить дочекатися висновків Венеціанської комісії.

Про це повідомляє Офіс президента України.

В ОП зазначили, що запропонований Зеленським законопроект спрямований виключно на відновлення довіри громадян до Конституційного суду.

"Глава держави звернувся з проханням до парламенту не розглядати цей законопроект до того моменту, як отримаємо висновки Венеціанської комісії щодо ситуації, яка склалася після знищення суддями КСУ системи контролю за електронним декларуванням у нашій державі, та щодо самого цього рішення", - заявили в ОП.

У Зеленського додали, що висновки Венеціанської комісії очікуються наприкінці цього тижня.

Нагадаємо, Зеленський запропонував Верховній раді припинити повноваження всіх суддів КСУ після ухвалення рішення про неконституційності відповідальності за недостовірне декларування.

Після цього Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням оцінити ситуацію з КСУ.

Як писало РБК-Україна, Венеціанська комісія планує розглянути прохання Зеленського на засіданні 11 грудня.

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