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Венеціанська комісія ухвалить рішення щодо КСУ наступного тижня

Новость на русском → Страсбург, Понеділок 30 листопада 2020 15:33
Венеціанська комісія ухвалить рішення щодо КСУ наступного тижня Фото: судді Конституційного суду (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Венеціанська комісія розгляне прохання президента Володимира Зеленського щодо оцінки наслідків рішення Конституційного суду для антикорупційної системи в Україні. Рішення планують ухвалити на засіданні 11 грудня.

Про це йдеться в порядку денному пленарної сесії на 11 грудня, який було опубліковано на сайті Венеціанської комісії.

Комісія планує схвалити терміновий спільний висновок щодо стану української антикорупційної системи, а також терміновий висновок щодо реформи Конституційного суду України.

Крім того, Венеціанська комісія планує провести обмін думками щодо майбутніх реформ з представниками України.

Очікується, що розгляд українського питання відбудеться з 11:30 до 12:00 за місцевим часом.

Нагадаємо, минулого тижня Зеленський попросив Венеціанську комісію оцінити стан антикорупційної системи в Україні після рішення КСУ щодо відповідальності за недостовірне декларування. Також Зеленський попросив оцінити, чи дотримався КСУ всіх вимог, коли ухвалював своє рішення.

Пізніше в Офісі президента заявляли, що Венеціанська комісія може надати висновок до 10 грудня.

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