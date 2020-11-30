Венеціанська комісія ухвалить рішення щодо КСУ наступного тижня

Венеціанська комісія розгляне прохання президента Володимира Зеленського щодо оцінки наслідків рішення Конституційного суду для антикорупційної системи в Україні. Рішення планують ухвалити на засіданні 11 грудня.

Про це йдеться в порядку денному пленарної сесії на 11 грудня, який було опубліковано на сайті Венеціанської комісії.

Комісія планує схвалити терміновий спільний висновок щодо стану української антикорупційної системи, а також терміновий висновок щодо реформи Конституційного суду України.

Крім того, Венеціанська комісія планує провести обмін думками щодо майбутніх реформ з представниками України.

Очікується, що розгляд українського питання відбудеться з 11:30 до 12:00 за місцевим часом.

Нагадаємо, минулого тижня Зеленський попросив Венеціанську комісію оцінити стан антикорупційної системи в Україні після рішення КСУ щодо відповідальності за недостовірне декларування. Також Зеленський попросив оцінити, чи дотримався КСУ всіх вимог, коли ухвалював своє рішення.

Пізніше в Офісі президента заявляли, що Венеціанська комісія може надати висновок до 10 грудня.