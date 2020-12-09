Зеленский попросил Раду отложить его законопроект о перезапуске КСУ
Президент Владимир Зеленский попросил Верховную раду пока что не рассматривать его инициативу относительно перезапуска Конституционного суда. Глава государства просит дождаться выводов Венецианской комиссии.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
В ОП отметили, что предложенный Зеленским законопроект направлен исключительно на восстановление доверия граждан к Конституционному суду.
"Глава государства обратился с просьбой в парламент не рассматривать этот законопроект до того момента, как получим выводы Венецианской комиссии по ситуации, сложившейся после уничтожения судьями КСУ системы контроля электронного декларирования в нашем государстве, и по самому этому решению", - заявили в ОП.
У Зеленского добавили, что выводы Венецианской комиссии ожидаются в конце этой недели.
Напомним, Зеленский предложил Верховной раде прекратить полномочия всех судей КСУ после принятия решения о неконституционности ответственности за недостоверное декларирование.
После этого Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой оценить ситуацию с КСУ.
Как писало РБК-Украина, Венецианская комиссия планирует рассмотреть просьбу Зеленского на заседании 11 декабря.