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Конституційна криза: Зеленський просить допомоги Венеціанської комісії

Новость на русском → Київ, Середа 25 листопада 2020 17:18
Конституційна криза: Зеленський просить допомоги Венеціанської комісії Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський попросив допомоги у Венеціанської комісії у питанні вирішення конституційної кризи в Україні. Глава держави просить оцінити стан антикорупційного законодавства після рішення Конституційного суду.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Українська влада рішуче налаштована до її розв’язання та відновлення законодавчих механізмів запобігання та боротьби з корупцією", - цитує президента його прес-служба.

Зеленський просить Венеціанку надати висновок щодо ухвалення рішення суддями КСУ щодо відповідальності за недостовірне декларування за наявності можливого конфлікту інтересів, а також щодо додержання КСУ процедури розгляду справи, зокрема, щодо обґрунтованості рішення та дотримання меж конституційного подання.

Глава держави закликав Венеціанську комісію розглянути його прохання за прискореною процедурою через "нагальну необхідність пошуку збалансованого рішення" для виходу з конституційної кризи.

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ скасував відповідальність за недостовірне декларування. Вищий антикорупційний суд вже почав закривати кримінальні провадження за цією статтею.

Як писало РБК-Україна, Зеленський пропонував парламенту звільнити суддів КСУ, однак Венеціанська комісія і GRECO виступили проти цього.

Після цього Зеленський попросив Венеціанську комісію надати роз'яснення, як можна уникнути шкоди антикорупційній системі від рішення КСУ.

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