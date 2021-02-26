Зеленський підписав указ щодо заходів з деокупації та реінтеграції Криму

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента в Telegram .

Зазначається, що глава держави повідомив про те, що уряду доручено організацію та запуск "Кримської платформи", а також реалізацію заходів для розвитку й підтримки кримськотатарської мови, культури та захисту прав мешканців тимчасово окупованого Криму.

"Я щиро вірю, що настане день, коли я зможу скасувати власний указ просто тому, що він втратить актуальність і Крим повернеться до складу України", - наголосив Зеленський.