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Зеленський підписав указ щодо заходів з деокупації та реінтеграції Криму

Автор: Андрій Василюк

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо окремих заходів, спрямованих на деокупацію та реінтеграцію Кримського півострова.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента в Telegram.

Зазначається, що глава держави повідомив про те, що уряду доручено організацію та запуск "Кримської платформи", а також реалізацію заходів для розвитку й підтримки кримськотатарської мови, культури та захисту прав мешканців тимчасово окупованого Криму.

"Я щиро вірю, що настане день, коли я зможу скасувати власний указ просто тому, що він втратить актуальність і Крим повернеться до складу України", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, в день кримського спротиву російській окупації, в МЗС нагадали, що Росія захопила Крим шляхом збройної агресії і здійснила спробу його протиправної анексії, посилаючись на незаконний і сфальсифікований референдум.

У зв'язку із цим МЗС України закликало світову спільноту посилити тиск на РФ.

Президент України Володимир Зеленський також звернувся до жителів півострову. Він нагадав про репресії в Криму зі сторони окупантів.

"Дорогі кримчані, час повертатись додому. Чекаємо, віримо, любимо. Народ України", - сказав президент.

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