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Окупанти перетворили Крим на російську військову базу, - МЗС

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 лютого 2021 10:30
Окупанти перетворили Крим на російську військову базу, - МЗС Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Росія захопила Крим шляхом збройної агресії й здійснила спробу його протиправної анексії, посилаючись на незаконний і сфальсифікований референдум. З початку окупації Росія проводить злочинну політику колонізації й асиміляції півострова.

Про це йдеться в заяві МЗС України.

МЗС нагадав про репресії в Криму, зокрема про переслідування кримських татар. Ще у 2016 році Росія заборонила Меджліс кримськотатарського народу (представницький орган кримськотатарського народу), а всі його члени були оголошені поза законом.

"Росія також провадить посилену мілітаризацію Криму. Півострів, який до окупації був відомий як курортна зона України, перетворено на російську військову базу, що становить загрозу не лише для України, а й для інших держав регіону, серед яких країни НАТО та ЄС", - йдеться у заяві.

Україна просить міжнародну спільноту посилити політичний і санкційний тиск на Росію.

Зазначимо, в матерілі РБК-Україна говориться про те, як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму.

Нагадаємо, начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Корнійчук заявив, що ризик відкритої агресії РФ проти України існує завжди.

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