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Зеленский подписал указ о мерах по деоккупации и реинтеграции Крыма

Автор: Андрей Василюк

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ относительно отдельных мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крымского полуострова.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram.

Отмечается, что глава государства сообщил о том, что правительству поручена организация и запуск "Крымской платформы", а также реализация мероприятий по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей временно оккупированного Крыма.

"Я искренне верю, что наступит день, когда я смогу отменить собственный указ просто потому, что он потеряет актуальность и Крым вернется в состав Украины", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня, в день крымского сопротивления российской оккупации, в МИД напомнили, что Россия захватила Крым путем вооруженной агрессии и совершила попытку его противоправной аннексии, ссылаясь на незаконный и сфальсифицированный референдум.

В связи с этим МИД Украины призвал мировое сообщество усилить давление на РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский также обратился к жителям полуострова. Он напомнил о репрессиях в Крыму со стороны оккупантов.

"Дорогие крымчане, время возвращаться домой. Ждем, верим, любим. Народ Украины", - сказал президент.

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