Зеленский подписал указ о мерах по деоккупации и реинтеграции Крыма

Отмечается, что глава государства сообщил о том, что правительству поручена организация и запуск "Крымской платформы", а также реализация мероприятий по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей временно оккупированного Крыма.

"Я искренне верю, что наступит день, когда я смогу отменить собственный указ просто потому, что он потеряет актуальность и Крым вернется в состав Украины", - подчеркнул Зеленский.