Час повертатися додому: Зеленський звернувся до жителів Криму

В День спротиву окупації Криму президент України Володимир Зеленський звернувся до жителів півострову. Він нагадав про репресії в Криму зі сторони окупантів.

Про це він заявив у своєму відеозверненні .

Крим був серцем України – сонячним, добрим і світлим. Сім років тому у нас його вирвали. Ми ніколи не забудемо того, хто це зробив, і ніколи не забудемо того, хто дозволив це зробити. Posted by Володимир Зеленський on Friday, February 26, 2021

Зеленський заявив, що сім років тому в України "вирвали" Крим. Президент заявив про репресії на півострові після анексії.

"Ми ніколи не забудемо того, хто це зробив, і ніколи не забудемо того, хто дозволив це зробити", - заявив він.

Разом з тим, український лідер звернувся до жителів півострову російською мовою.

"Дорогі кримчані, час повертатись додому. Чекаємо, віримо, любимо. Народ України", - заявив він.