Зеленський про децентралізацію: це не означає, що тепер кожен сам за себе

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні запровадили нову систему районів і дали повноваження громадам. За його словами, це не означає, що кожен регіон сам за себе.

Про це він заявив на засіданні Ради розвитку громад та територій у межах Всеукраїнського форуму "Україна 30" .

"Громади отримали кошти, отримали повноваження, отримали ресурси. Зокрема, отримали земельні ресурси. Це не означає, що тепер кожен регіон сам за себе... Остаточно децентралізація ще не завершена", - зазначив він.

Він заявив, що в Україні впорядкували розподіл повноважень між районами та громадами.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що реформа децентралізації - одна з найуспішніших в Україні. За його словами "громадянам стало простіше достукатися до влади".

Зазначимо, в Європейському союзі заявили, що Україна успішно впоралася з проведенням децентралізації.

Як писало РБК-Україна, до Конституційного суду України надійшло подання 49 народних депутатів щодо конституційності постанови ВР "Про утворення і ліквідацію районів". У клопотанні зазначається, що постанова не відповідає низці статей Основного закону