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Шмигаль назвав одну з найуспішніших реформ в Україні

Новость на русском → Україна, Середа 11 листопада 2020 06:34
Шмигаль назвав одну з найуспішніших реформ в Україні Фото: Денис Шмигаль ( t.me/PM_Shmigal/203)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що реформа децентралізації - одна з найуспішніших в Україні. За його словами "громадянам стало простіше достукатися до влади".

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

Шмигаль запевняє, що внаслідок децентралізації місцева влада стала сильною, а місцеві громади "отримали землю, гроші та повноваження, а разом з ними й відповідальність".

"Сьогодні все на місцях є. Два млн гектарів землі сільськогосподарського значення передали, 509 млрд - це розмір місцевих бюджетів у 2021 році. Вся повнота влади та відповідальність передана головам громад і обраним радам", - зазначив прем’єр.

За його словами, громади стали "потужним інструментом з короткою відстанню до влади".

"Кожен може прийти до обраного ним керівника, і той повинен відповісти на запитання, тому що у нього є гроші і повноваження для управління процесами", - сказав Шмигаль.

На думку прем'єра, ця реформа - прорив для України.

"Мери стануть відповідальними господарниками і перестануть займатися політикою, оскільки потрібно управляти господарством. Це найважливіший показник, за яким громада буде оцінювати ефективність місцевого менеджера, а не політика", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила за основу законопроект про реорганізацію громад і районів. Йдеться про законопроект №3651-д. В Україні з'являться нові райони.

Зокрема, в АР Крим та областях створять 136 районів, з них 17 - на тимчасово окупованій території АРК, Донецької та Луганської областей. При цьому наявні 490 районів ліквідуються.

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