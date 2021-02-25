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Зеленский о децентрализации: это не означает, что теперь каждый сам за себя

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине ввели новую систему районов и дали полномочия общинам. По его словам, это не означает, что каждый регион сам за себя.

Об этом он заявил на заседании Совета развития общин и территорий в рамках Всеукраинского форума "Украина 30".

Он заявил, что в Украине упорядочили распределение полномочий между районами и общинами.

"Общины получили средства, получили полномочия, получили ресурсы. В частности, получили земельные ресурсы. Это не означает, что теперь каждый регион сам за себя... Окончательно децентрализация еще не завершена", - отметил он.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что реформа децентрализации - одна из самых успешных в Украине. По его словам, "гражданам стало проще достучаться до власти".

Отметим, в Европейском союзе заявили, что Украина успешно справилась с проведением децентрализации.

Как писало РБК-Украина, в Конституционный суд Украины поступило представление 49 народных депутатов о конституционности постановления ВР "Об образовании и ликвидации районов". В ходатайстве отмечается, что постановление не соответствует ряду статей Основного закона.

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Новости Украины Владимир Зеленскийдецентрализация
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