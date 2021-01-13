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Зеленський не буде реагувати на санкції США щодо нардепа від "СН"

Автор: Даша Харченко

Президент України Володимир Зеленський і Офіс президента не будуть реагувати на санкції США проти нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського. Нардепа пов'язують з народним депутатом Андрієм Деркачем.

Про це повідомив антикризовий радник ОП Михайло Подоляк у коментарі Радіо Свобода.

За його словами, на санкції проти нардепа від "Слуги народу" повинні реагувати в керівництві політпартії.

"А чому саме президент на це повинен реагувати, а не керівництво фракції, наприклад? Дубінський - депутат. І первинна реакція - це прерогатива депутатського корпусу і насамперед фракції Слуга народу. Саме так правильно", - заявив він.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США ввело санкції проти низки фізичних осіб та медіа з України через втручання у президентські вибори. У санкційному списку опинився чинний народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський. В Мінфіні США Дубінського, Онищенка, Телиженка, Кулика та інших пов'язують з народним депутатом Андрієм Деркачем, на якого раніше також наклали санкції за втручання у вибори.

Нагадаємо, у жовтні минулого року соцмережа Facebook видалила акаунт нардепа Деркача. Сторінку політика заблокували через втручання в американські вибори.

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