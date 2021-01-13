Зеленский не будет реагировать на санкции США в отношении нардепа от "СН"

Президент Украины Владимир Зеленский и Офис президента не будут реагировать на санкции США против нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского. Нардепа связывают с народным депутатом Андреем Деркачем.

Об этом сообщил антикризисный советник ОП Михаил Подоляк в комментарии Радио Свобода.

По его словам, на санкции против нардепа от "Слуги народа" должны реагировать в руководстве политпартии.

"А почему именно президент на это должен реагировать, а не руководство фракции, например? Дубинский - депутат. И первичная реакция - это прерогатива депутатского корпуса и прежде всего фракции Слуга народа. Именно так правильно", - заявил он.

Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против ряда физических лиц и медиа из Украины из-за вмешательства в президентские выборы. В санкционном списке оказался действующий народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский. В Минфине США Дубинского, Онищенко, Телиженко, Кулика и других связывают с народным депутатом Андреем Деркачем, на которого ранее также наложили санкции за вмешательство в выборы.

Напомним, в октябре прошлого года соцсеть Facebook удалила аккаунт нардепа Деркача. Страницу политика заблокировали за вмешательство в американские выборы.