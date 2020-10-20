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Facebook видалив аккаунт "російського агента" Деркача

Новость на русском → США, Вівторок 20 жовтня 2020 04:56
Facebook видалив аккаунт "російського агента" Деркача Фото: Андрій Деркач (facebook.com/derkach.al)
Автор: Надія Собенко

Адміністрація соціальної мережі Facebook видалила аккаунт народного депутата України Андрія Деркача за втручання в президентські вибори в США. Політика вважають "агентом Росії".

Про це повідомляє The Daily Beast.

"Ми видалили ці аккаунт і сторінку за порушення нашої політики, спрямованої проти використання нашої платформи людьми, які беруть участь в операціях з надання впливу на вибори", - роз'яснили в Facebook.

Зазначимо, що обліковий запис Деркача в Facebook більш недоступна.

Видання нагадує, що український депутат був пов'язаний з адвокатом президента США Дональда Трампа Руді Джуліані і збирав відомості про кандидата в президенти від Демократичної партії, колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера.

Нагадаємо, 19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив плівки, на яких імовірно чути телефонну розмову між Петром Порошенком і Джо Байденом.

У штабі колишнього віце-президента США Джозефа Байдена відреагували на так звані "плівки Деркача", назвавши їх "повністю відредагованими". У Байдена вважають оприлюднення записів продовженням російських зусиль щодо дискредитації політика.

Петро Порошенко, коментуючи цю ситуацію, заявив, що п’ята колона Кремля розпочала масштабну спецоперацію проти України, мета якої - підірвати двопартійну підтримку України Сполученими штатами.

У вересні міністерство фінансів США ввело санкції проти Деркача за те, що він нібито діяв як агент російської розвідки і "прямо або непрямо брав участь, спонсорував, приховував або іншим чином брав участь в іноземне втручання в спробі підірвати майбутні президентські вибори в США в 2020 році".

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