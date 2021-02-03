Зеленський про санкції проти каналів Козака: це боротьба за правду

Президент Володимир Зеленський назвав блокування телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK боротьбою за правду. За його словами, ці канали фінансувалися Російською Федерацією та займалися пропагандою.

Про це Зеленський написав у Twitter.

Президент зазначив, що це було важке рішення.

"Україна рішуче підтримує свободу слова. Не пропаганду, фінансовану країною-агресором, яка підриває Україну на шляху до Євросоюзу та євроатлантичної інтеграції. Боротьба за незалежність - це боротьба в інформаційній війні за правду і європейські цінності", - написав Зеленський.

Нагадаємо, вчора вночі Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій відносно народного депутата Тараса Козака, а також восьми компаній. Під санкції потрапили телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK. Обмеження ввели терміном на 5 років.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр культури Олександр Ткаченко назвав телеканали Козака пропагандистською машиною.

Також повідомлялося, що "Слуга народу" обговорить блокування телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne на засіданні фракції.