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Зеленський про санкції проти каналів Козака: це боротьба за правду

Автор: Ігор Литвиненко

Президент Володимир Зеленський назвав блокування телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK боротьбою за правду. За його словами, ці канали фінансувалися Російською Федерацією та займалися пропагандою.

Про це Зеленський написав у Twitter.

Президент зазначив, що це було важке рішення.

"Україна рішуче підтримує свободу слова. Не пропаганду, фінансовану країною-агресором, яка підриває Україну на шляху до Євросоюзу та євроатлантичної інтеграції. Боротьба за незалежність - це боротьба в інформаційній війні за правду і європейські цінності", - написав Зеленський.

Нагадаємо, вчора вночі Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій відносно народного депутата Тараса Козака, а також восьми компаній. Під санкції потрапили телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK. Обмеження ввели терміном на 5 років.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр культури Олександр Ткаченко назвав телеканали Козака пропагандистською машиною.

Також повідомлялося, що "Слуга народу" обговорить блокування телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne на засіданні фракції.

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