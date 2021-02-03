Зеленский о санкциях против каналов Козака: это борьба за правду

Президент Владимир Зеленский назвал блокирование телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK борьбой за правду. По его словам, эти каналы финансировались Российской Федерацией и занимались пропагандой.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

Президент отметил, что это было трудное решение.

"Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к Евросоюзу и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость - это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности", - написал Зеленский.

Напомним, вчера ночью Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми компаний. Под санкции попали телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK. Ограничения ввели сроком на 5 лет.

Ранее РБК-Украина писало, что министр культуры Александр Ткаченко назвал телеканалы Козака пропагандистской машиной.

Также сообщалось, что "Слуга народа" обсудит блокирование телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne на заседании фракции.