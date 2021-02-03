Ткаченко про блокування трьох телеканалів: вони іноземна пропагандистська машина

Голова Міністерства культури України Олександр Ткаченко відреагував на введення санкцій проти трьох телеканалів. За його словами, вони іноземна пропагандистська машина.

Про це він заявив на своєму Telegram-каналі.

За його словами, це не звичайні телевізійні мовники. Йдеться про NewsOne, ZIK, "112 Україна".

"Це по суті іноземна пропагандистська машина, яка була сформована в Україні і опосередковано профінансована Москвою, де про свободу слова вже давно не йдеться, а окремі журналісти стали солдатами Кремля", - написав він.

Ткаченко зазначив, що цей кейс був винятковим. За його словами, рішення РНБО - симетричне на щоденні інформаційні та пропагандистські атаки на свободу та незалежність України.

"І (їх заблокували, - ред.) не тільки через інформаційний тероризм і загрозу безпеці України цих інструментів пропаганди Кремля. Але й через масові порушення журналістських стандартів, фейки та маніпуляції", - пояснив він.

Нагадаємо, вчора вночі президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо народного депутата Тараса Козака, а також восьми компаній. Обмеження вводять терміном на 5 років.

Після того телеканали ZIK і Newsone припинили своє мовлення.

РБК-Україна писало, що голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко відреагував на рішення про блокування телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK.