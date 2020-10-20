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Зеленський анонсував зміну формату послання до Ради

Автор: Юлія Струк

Президент України Володимир Зеленський анонсував зміну формату послання до Верховної ради. Послання зміниться з наступного року.

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Про це він сказав у ході свого виступу у парламенті.

"Час змінювати традиції. Депутатам роздавали величезний талмуд, який вони не збиралися читати, а президент не збирався виконувати. За QR-кодом, що лежить перед вами, можете завантажити все послання", - заявив глава держави.

Він розповів, як саме планують змінити формат послання.

"Шановні, я пропоную з наступного року запрошувати з кожної області України військових, медиків, вчителів, студентство, молоді родини, пенсіонерів, громадських діячів, підприємців, науковців, митців, спортсменів і звітувати про те, що зроблено, і презентувати плани на майбутнє людям, які найняли мене на роботу на 5 років", - додав президент.

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