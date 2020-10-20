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У Раді сьогодні виступить Зеленський і заслухають Степанова

Новость на русском → Київ, Вівторок 20 жовтня 2020 08:15
У Раді сьогодні виступить Зеленський і заслухають Степанова Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент України Володимир Зеленський сьогодні звернеться до парламенту з традиційним щорічним посланням. Також у Раді сьогодні заслухають міністра охорони здоров'я України Максима Степанова.

Про це йдеться в порядку денному Ради.

Як зазначається, сьогодні нардепи заслухають послання президента про внутрішнє і зовнішнє становище України. А також Степанова про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби в.

Парламентарі проголосують за включення до порядку денного та прийняття рішення щодо законопроекту щодо боротьби з коронавірусом.

Раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що президент виступить з посланням до Ради 20 жовтня. Це послання мало відбутися у квітні, однак у зв’язку з ситуацією з COVID-19 було перенесено.

Нагадаємо, жорсткий карантин в Україні буде введено при захворюваності коронавірусом у понад 9,5 тисяч випадків за добу.

Втім, міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що зараз в Україні неможливий жорсткий карантин.

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