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Україна може повернутися до жорсткого карантину. Зеленський назвав умову

Новость на русском → Київська область, Понеділок 19 жовтня 2020 21:14
Україна може повернутися до жорсткого карантину. Зеленський назвав умову Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Жорсткий карантин в Україні буде введено при захворюваності коронавірусом у понад 9,5 тисяч випадків за добу. Тоді сильно постраждає економіка.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з релігійними представниками.

"Критичною для медичної системи України ситуація стане, коли буде від 9,5 тисяч щоденних заражень коронавірусом. Якщо матимемо більше 9,5 тисяч інфікованих щодоби, ми будемо змушені запроваджувати жорсткий карантин. Але тоді зупиниться економіка нашої країни й буде дуже складно всім", – заявив Зеленський.

Він також зазначив, що знизити захворюваність можливо за рахунок зменшення перебування громадян усіх вікових груп в місцях масового скупчення людей.

"Ми можемо знизити кількість заражених і померлих, якщо зменшимо перебування громадян, особливо похилого віку, в місцях масового скупчення людей. Ідеться не лише про церкву, а й про будь-які приміщення та заходи", – підкреслив Зеленський.

Раніше в МОЗ назвали можливість введення локдауну резервним варіантом. Його розглядатимуть тільки, якщо вже не можна буде обмежитися м'якшими заходами.

Те ж саме підкреслював міністр охорони здоров'я Максим Степанов, заявляючи, що зараз в Україні неможливий жорсткий карантин.

Минулого тижня уряд змінив обмеження в зонах карантину. За оновленими вимогами заборонені масові заходи. У "зеленій зоні" не можна збиратися більш ніж 50 людям.

В Україні з початку пандемії коронавірус підтвердили вже у 303 638 осіб. У понеділок підтвердили 4 766 нових випадків зараження.

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