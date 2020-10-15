ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський виступить з посланням до Ради 20 жовтня

Новость на русском → Київ, Четвер 15 жовтня 2020 10:07
Зеленський виступить з посланням до Ради 20 жовтня Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Анастасия Рокитна

Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня звернеться до парламенту з традиційним щорічним посланням. В ньому він визначить стратегічні напрямки розвитку України.

Про це повідомила в коментарі РБК-Україна прес-секретар президента Юлія Мендель.

Це послання мало відбутися у квітні, однак у зв’язку з погіршеною пандемічною ситуацією було перенесено. Парламент працюватиме у звичному режимі.

Зазначимо, раніше президент затвердив Стратегію національної безпеки, яка повинна визначити основні напрямки політики країни в цій сфері. Документ грунтується на трьох основних принципах державної політики в сфері національної безпеки.

Нагадаємо, в Кабінеті міністрів підготували новий проект Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України.

Також в Національному координаційному центрі кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони почали розробку Стратегії кібербезпеки України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Верховна Рада
NEWS
У Зеленського назвали п'ять можливих питань всеукраїнського опитування
Владислав Красінськийзаступник головного редактора У Зеленського назвали п'ять можливих питань всеукраїнського опитування
DAILY
Довічне для корупціонерів: чи варто владі питати народ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Довічне для корупціонерів: чи варто владі питати народ