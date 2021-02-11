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В ОБСЄ пояснили, чому не розслідуються порушення "тиші" на Донбасі

Автор: Юлія Струк

Глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Халіт Чевік пояснив, чому порушення перемир'я на Донбасі не розслідуються. За його словами, сторони не змогли домовитися про створення спільного механізму для прийняття заходів.

Про це він сказав у ході засідання Радбезу ООН.

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"Виникла важлива перешкода, оскільки сторони не змогли домовитися про створення спільного координаційного механізму для вжиття заходів та розслідування ймовірних порушень у цілях як деескалації, так і розв'язання проблем безкарності", - зазначив Чевік.

Він підкреслив, що цей механізм міг би служити важливим заходом зміцнення довіри, "якої досі не вистачало".

"На жаль, змушений констатувати, що обговорення цього питання в робочій групі зайшло в глухий кут, оскільки позиції на переговорах посилилися. Попри заклики до вжиття заходів до безкарності, сторони не продемонстрували прихильність цьому принципу", - сказав глава СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, спеціальний представник голови ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Хайді Грау розповіла про процес переговорів щодо єдиного плану з врегулювання на Донбасі. За її словами, обговорення знаходиться у глухому куті.

Як писало РБК-Україна, глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук раніше заявив, що Росія не хоче дотримуватися перемир'я на Донбасі та зриває його. Україні потрібно бути готовою до будь-яких дій з боку окупантів.

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