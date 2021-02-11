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В ОБСЕ объяснили, почему не расследуются нарушения "тишины" на Донбассе

Автор: Юлия Струк

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Халит Чевик объяснил, почему нарушения перемирия на Донбассе не расследуются. По его словам, стороны не смогли договориться о создании совместного механизма для принятия мер.

Об этом он сказал в ходе заседания Совбеза ООН.

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"Возникло важное препятствие, поскольку стороны не смогли договориться о создании совместного координационного механизма для принятия мер и расследования предполагаемых нарушений в целях как деэскалации, так и решения проблем безнаказанности", - отметил Чевик.

Он подчеркнул, что этот механизм мог бы служить важной мерой укрепления доверия, "которого до сих пор не хватало".

"К сожалению, вынужден констатировать, что обсуждение этого вопроса в рабочей группе зашло в тупик, поскольку позиции на переговорах ужесточились. Несмотря на призывы к принятию мер к безнаказанности, стороны не продемонстрировали приверженность этому принципу", - сказал глава СММ ОБСЕ.

Напомним, специальный представитель главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау рассказала о процессе переговоров по единому плану по урегулированию на Донбассе. По ее словам, обсуждение находится в тупике.

Как писало РБК-Украина, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук ранее заявил, что Россия не хочет придерживаться перемирия на Донбассе и срывает его. Украине нужно быть готовой к любым действиям со стороны оккупантов.

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