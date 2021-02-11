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ОБСЄ про єдиний план щодо Донбасу: дуже важке завдання, обговорення в глухому куті

Новость на русском → Нью-Йорк, Четвер 11 лютого 2021 17:52
ОБСЄ про єдиний план щодо Донбасу: дуже важке завдання, обговорення в глухому куті Фото: Хайді Грау (flickr.com oscepa)
Автор: Дмитро Левицький

Спеціальний представник голови ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи Хайді Грау розповіла про процес переговорів щодо єдиного плану з врегулювання на Донбасі. За її словами, обговорення знаходиться в глухому куті.

Про це йшлося на засіданні Радбезу ООН до річниці мінських угод.

Як зазначила Грау, в перші місяці 2020 року політична група ТКГ зробила значні зусилля, щоб прийти до спільного знаменника, проте з серпня російська сторона блокує переговори.

"З серпня 2020 року деякі учасники вимагають, щоб парламент України скасував резолюцію щодо місцевих виборів, перш ніж обговорення може бути продовжено", - сказала вона.

Представник ОБСЄ нагадала, що для того, щоб розблокувати переговори, учасники ТКГ запропонували розробити спільний план дій щодо виконання "Мінська", який би мав часові обмеження.

"Це дуже важке завдання, на жаль. Обговорення в ТКГ, як і раніше, знаходиться в глухому куті. Тому я вдячна, що політичні радники нормандської четвірки приєдналися до процесу", - додала Грау.

Нагадаємо, 19 січня українська делегація в ТКГ запропонувала напрацювати спільний план щодо Донбасу. Цей документ повинен об'єднати пропозиції України і РФ.

Як повідомляло РБК-Україна, український план передбачає виведення російських військ з території Донбасу, збільшення чисельності місії ОБСЄ, передачу контролю над кордоном і так далі.

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