"Закарпаття в обмін на вакцину від РФ". Всі подробиці скандалу через "жарт" прем'єра Словаччини

Сьогодні між Україною та Словаччиною розгорівся дипломатичний скандал. Словацький прем'єр Ігор Матович "пожартував", що пообіцяв Росії українське Закарпаття в обмін на вакцину від коронавірусу "Супутник V".

Жарт не вдався

Заяву про Закарпаття словацький прем'єр зробив сьогодні в ефірі Radio Expres, коментуючи закупівлю в Росії вакцини від коронавірусу "Супутник V". На запитання, що він пообіцяв Москві в обмін на вакцину, Матович відповів: "українське Закарпаття".

Словацький прем'єр відразу ж пояснив, що це "жарт", але таке висловлювання все одно спровокувало скандал.

"Обміняйте на вакцину частину Словаччини"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що подібні "жарти" очільника словацького уряду Матовича псують дружні та щирі відносини між Києвом та Братиславою.

"Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини. Прикро, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем’єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною", - написав міністр у Twitter.

Україна вимагає офіційних вибачень

МЗС України через "жарт" Матовича викликало до себе словацького посла та висловило йому протест. Міністерство зажадало офіційних вибачень від словацького прем'єра через його заяву.

"Незалежно від мотивів, жанру чи контексту, заяви глави словацького уряду, які напряму зачіпають територіальну цілісність України, є категорично неприйнятними і такими, що негативно впливають на дружню і добросусідську атмосферу українсько-словацьких відносин", - заявили в МЗС.

Крім того, український посол відвідав МЗС Словаччини, щоб висловити демарш через "жарт" Матовича про Закарпаття.