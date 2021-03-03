Прем'єр Словаччини відзначився жартом: "пообіцяв" Закарпаття за російську вакцину

Про це він заявив в ефірі Radio Expres .

Після цього Матович поскаржився на те, що в Словаччині є думка про те, що домовленості з росіянами автоматично означають нібито державну зраду. За його слова, він нічого не обіцяв Росії, а "росіяни від нього нічого не хотіли".

"Закарпатську Україну", - зазначив він, але відразу підкреслив, що це був жарт.

Зокрема, так пролунала відповідь на запитання журналіста про те, що Матович пообіцяв Росії за поставки вакцини "Супутник V".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Словаччині розгорілася політична криза після закупівлі вакцини "Супутник V" у Російській Федерації. Дві партії вже заявили про можливість виходу з правлячої коаліції, в результаті чого це може привести до дострокових парламентських виборів.

На цьому тижні Словаччина отримала першу партію "Супутника V", не чекаючи реєстрації препарату в Європейському союзі. Загалом Братислава отримає близько 2 млн доз. Завдяки цим поставкам Словаччина розраховує прискорити вакцинацію на тлі рекордної смертності від COVID на душу населення.