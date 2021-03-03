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"Закарпатье в обмен на вакцину от РФ". Все подробности скандала из-за "шутки" премьера Словакии

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 19:29
"Закарпатье в обмен на вакцину от РФ". Все подробности скандала из-за "шутки" премьера Словакии Фото: Игорь Матович (facebook.com igor.matovic.7)
Автор: РБК-Украина

Сегодня между Украиной и Словакией разгорелся дипломатический скандал. Словацкий премьер Игорь Матович "пошутил", что пообещал России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса "Спутник V".

Все подробности этого дипломатического скандала - в материале РБК-Украина.

Шутка не удалась

Заявление о Закарпатье словацкий премьер сделал сегодня в эфире Radio Expres, комментируя закупку в России вакцины от коронавируса "Спутник V". На вопрос, что он пообещал Москве в обмен на вакцину, Матович ответил: "украинское Закарпатье".

Словацкий премьер сразу же пояснил, что это "шутка", но такое высказывание все равно спровоцировало скандал.

"Обменяйте на вакцину часть Словакии"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подобные "шутки" главы словацкого правительства Матовича портят дружеские и искренние отношения между Киевом и Братиславой.

"Пусть обменяет на несколько регионов Словакии. Обидно, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией", - написал министр в Twitter.

Украина потребовала официальных извинений

МИД Украины из-за "шутки" Матовича вызвал к себе словацкого посла и выразил ему протест. Министерство потребовало официальных извинений от словацкого премьера за его заявление.

"Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, являются категорически неприемлемыми и такими, что негативно влияют на дружественную и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений", - заявили в МИД.

Кроме того, украинский посол посетил МИД Словакии, чтобы выразить демарш из-за "шутки" Матовича о Закарпатье.

Напомним, на этой неделе Словакия получила первую партию российской вакцины "Спутник V", не дождавшись, пока ее зарегистрируют в Европейском союзе.

Как писало РБК-Украина, после этого в Словакии разгорелся политический кризис. Словакии грозят досрочные парламентские выборы.

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