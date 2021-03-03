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Кулеба відреагував на висловлювання прем'єра Словаччини про Закарпаття

Новость на русском → Київ, Середа 03 березня 2021 17:52
Кулеба відреагував на висловлювання прем'єра Словаччини про Закарпаття Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на висловлювання прем'єра Словаччини Ігора Матовича про Закарпаття. За його словами, подібні заяви псують дружні відносини між країнами.

Про це він написав у Twitter.

Кулеба розкритикував словацького прем'єра за жарт про те, що він пообіцяв Росії українське Закарпаття за вакцину від коронавірусу.

"Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини. Прикро, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем’єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною", - заявив міністр.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Словаччини, коментуючи закупівлю російської вакцини від коронавірусу, відзначився некоректним жартом про Україну, сказавши, що "пообіцяв" Москві віддати українське Закарпаття.

Як писало РБК-Україна, в Словаччині розгорілася політична криза після закупівлі російської вакцини "Супутник V". Дві партії вже заявили про можливість виходу з правлячої коаліції, що може привести до дострокових парламентських виборів в Словаччині.

Додамо, першу партію російської вакцини Словаччина отримала цього тижня. Словаччина не дочекалася, поки цю вакцину зареєструють в Європейському союзі.

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Кулеба відреагував на висловлювання прем'єра Словаччини про Закарпаття
Кулеба відреагував на висловлювання прем'єра Словаччини про Закарпаття
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