Україна вимагає вибачень від прем'єра Словаччини за "жарт" про Закарпаття
Міністерство закордонних справ України відреагувало на "жарт" прем'єр-міністра Словаччини Ігора Матовича про Закарпаття. Українська сторона вимагає від очільника словацького уряду офіційних вибачень.
Про це йдеться на сайті МЗС.
МЗС викликало до себе словацького посла Матуша Корбу та висловило йому протест через висловлювання Матовича.
"МЗС України вимагає офіційних вибачень від прем’єр-міністра Словаччини Ігора Матовича за некоректні висловлювання", - йдеться в заяві відомства.
Як заявили у міністерстві, подібні "жарти" є особливо образливими для України в умовах російської агресії та окупації Криму та частини Донбасу.
"Незалежно від мотивів, жанру чи контексту, заяви глави словацького уряду, які напряму зачіпають територіальну цілісність України, є категорично неприйнятними і такими, що негативно впливають на дружню і добросусідську атмосферу українсько-словацьких відносин", - наголосили в МЗС.
Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Словаччини заявив, що пообіцяв Росії українське Закарпаття в обмін на вакцину від коронавірусу. Матович відразу ж зазначив, що це був "жарт".
Як писало РБК-Україна, глава українського МЗС Дмитро Кулеба прокоментував "жарт" Матовича словами: "Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини".
Додамо, через закупівлю в Росії вакцини від коронавірусу в Словаччині розгорілася політична криза. Країні загрожують дострокові парламентські вибори.