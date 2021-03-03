Україна вимагає вибачень від прем'єра Словаччини за "жарт" про Закарпаття

Міністерство закордонних справ України відреагувало на "жарт" прем'єр-міністра Словаччини Ігора Матовича про Закарпаття. Українська сторона вимагає від очільника словацького уряду офіційних вибачень.

Про це йдеться на сайті МЗС .

МЗС викликало до себе словацького посла Матуша Корбу та висловило йому протест через висловлювання Матовича.

"МЗС України вимагає офіційних вибачень від прем’єр-міністра Словаччини Ігора Матовича за некоректні висловлювання", - йдеться в заяві відомства.

Як заявили у міністерстві, подібні "жарти" є особливо образливими для України в умовах російської агресії та окупації Криму та частини Донбасу.

"Незалежно від мотивів, жанру чи контексту, заяви глави словацького уряду, які напряму зачіпають територіальну цілісність України, є категорично неприйнятними і такими, що негативно впливають на дружню і добросусідську атмосферу українсько-словацьких відносин", - наголосили в МЗС.