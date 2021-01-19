Вибори мера Харкова, швидше за все, пройдуть у жовтні

Вибори мера в Харкові можуть пройти в останню неділю березня або жовтня. При цьому парламент навряд чи встигне призначити вибори на березень.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кадры облгази і МВФ: чим займеться Рада в новому політичному сезоні".

Як пояснив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, для проведення виборів у березні парламенту необхідно вже на наступному пленарному тижні призначити дату голосування. Якщо цього зробити не встигнуть, вибори відбудуться у жовтні.

"Варіант з виборами на жовтень здається більш відповідним для всіх фігур, охочих поборотися за крісло харківського мера. Це дасть потенційним кандидатам набагато більше часу на підготовку. А (секретарю міськради Ігорю) Терехову, який, ймовірно, також вирішить взяти участь у виборчій гонці - ще і додатковий час, щоб проявити себе, керуючи містом", - йдеться в матеріалі РБК-Україна.

За оцінкою політолога Володимира Фесенка, головна сутичка в Харкові розгорнеться між трьома політиками.

"Це Терехов, але йому потрібен час на розкрутку. Очевидно, що захоче взяти участь у виборах Добкін. Думаю, буде балотуватися Фельдман, тому що у нього є амбіції і зросли шанси. Адже перемогти у Кернеса було практично нереально. І відкрите питання - чи братиме участь Світлична, у якій непоганий рейтинг в області", - пояснив політолог.

Нагадаємо, на початку року секретар Харківської міськради Ігор Терехов звернувся до парламенту з проханням призначити позачергові вибори мера в міста з-за смерті Геннадія Кернеса.

Зазначимо, Геннадій Кернес помер 17 грудня в німецькій клініці, де він проходив лікування від коронавіруса. На місцевих виборах восени Кернес переміг на виборах мера Харкова в першому турі.