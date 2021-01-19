Выборы мэра Харькова, скорее всего, пройдут в октябре

Выборы мэра в Харькове могут пройти в последнее воскресенье марта или октября. При этом парламент вряд ли успеет назначить выборы на март.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кадры, облгазы и МВФ: чем займется Рада в новом политическом сезоне".

Как пояснил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, для проведения выборов в марте парламенту необходимо уже на следующей пленарной неделе назначить дату голосования. Если этого сделать не успеют, выборы пройдут в октябре.

"Вариант с выборами на октябрь кажется более подходящим для всех фигур, желающих побороться за кресло харьковского мэра. Это даст потенциальным кандидатам гораздо больше времени на подготовку. А (секретарю горсовета Игорю) Терехову, который, вероятно, также решит поучаствовать в избирательной гонке - еще и дополнительное время, чтобы проявить себя, руководя городом", - говорится в материале РБК-Украина.

По оценке политолога Владимира Фесенко, главная схватка в Харькове развернется между тремя политиками.

"Это Терехов, но ему нужно время на раскрутку. Очевидно, что захочет поучаствовать в выборах Добкин. Думаю, будет баллотироваться Фельдман, потому что у него есть амбиции и выросли шансы. Ведь победить у Кернеса было практически нереально. И открытый вопрос - будет ли участвовать Светличная, у которой неплохой рейтинг в области", - пояснил политолог.

Напомним, в начале года секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов обратился к парламенту с просьбой назначить внеочередные выборы мэра в города из-за смерти Геннадия Кернеса.

Отметим, Геннадий Кернес умер 17 декабря в немецкой клинике, где он проходил лечение от коронавируса. На местных выборах осенью Кернес одержал победу на выборах мэра Харькова в первом туре.