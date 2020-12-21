RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вітренка призначили виконуючим обов'язки глави Міненерго, Буславець - звільнили

Автор: Маріанна Присяжнюк, Игорь Литвиненко

Колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка призначили на посаду першого заступника і виконуючого обов'язки міністра енергетики. Ольгу Буславець з посади першого заступника і виконуючого обов'язки міністра звільнили.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в Кабінеті міністрів.

Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду в понеділок, 21 грудня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна в матеріалі "Заплутані стосунки. Що відбувається між Зеленським і Коломойським" повідомляло, що Юрія Вітренка планують призначити главою Міністерства енергетики. Це може стати випробувальним терміном перед прем'єрством.

Відзначимо, минулого тижня Верховна рада провалила призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики. За постанову проголосували лише 186 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Раніше РБК-Україна писало, що Ольга Буславець сьогодні написала заяву на звільнення із займаної посади. При цьому причини свого рішення вона не стала коментувати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниЮрій Вітренко