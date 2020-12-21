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Буславець написала заяву на звільнення з Міненерго

Новость на русском → Київ, Понеділок 21 грудня 2020 18:21
Буславець написала заяву на звільнення з Міненерго Фото: Ольга Буславець (facebook.com Ольга Буславец)
Автор: Дмитро Левицький

Перший заступник міністра енергетики України Ольга Буславець написала заяву на звільнення із займаної посади. Коментувати причини свого рішення вона відмовилася.

Про рішення подати у відставку Буславець повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Вона також опублікувала фотографію своєї заяви.

"Прошу звільнити мене з посади першого заступника міністра енергетики України з 22 грудня 2020", - йдеться в документі.

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Нагадаємо, 16 квітня Кабінет міністрів призначив Буславець на посаду першого заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища - виконуючого обов'язки міністра. Вона виконувала обов'язки міністра до 20 листопада.

Як писало РБК-Україна, сьогодні колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко подав декларацію як кандидат на посаду першого заступника міністра енергетики.

Додамо, минулого тижня Рада провалила призначення Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики.

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