Буславець написала заяву на звільнення з Міненерго
Перший заступник міністра енергетики України Ольга Буславець написала заяву на звільнення із займаної посади. Коментувати причини свого рішення вона відмовилася.
Про рішення подати у відставку Буславець повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Вона також опублікувала фотографію своєї заяви.
"Прошу звільнити мене з посади першого заступника міністра енергетики України з 22 грудня 2020", - йдеться в документі.
Нагадаємо, 16 квітня Кабінет міністрів призначив Буславець на посаду першого заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища - виконуючого обов'язки міністра. Вона виконувала обов'язки міністра до 20 листопада.
Як писало РБК-Україна, сьогодні колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко подав декларацію як кандидат на посаду першого заступника міністра енергетики.
Додамо, минулого тижня Рада провалила призначення Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики.