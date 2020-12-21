ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вітренко претендує на посаду заступника голови Міненерго, - декларація

Новость на русском → Київ, Понеділок 21 грудня 2020 12:22
Вітренко претендує на посаду заступника голови Міненерго, - декларація Фото: Юрій Вітренко (facebook com YVitrenko)
Автор: Анастасия Рокитна

Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко подав декларацію як кандидат на посаду заступника міністра енергетики. 17 грудня в парламенті не вистачило голосів за його призначення першим віце-прем'єром - міністром енергетики України

Декларація зареєстрована в реєстрі НАПК.

У декларації він вказав, що в 2019 році заробив за основним місцем роботи в "Нафтогазі" 53,25 млн гривень і ще 2,23 млн гривень як голова наглядової ради "Укрнафти". Йому також належить компанія AYA Securities (Київ).

Нагадаємо, джерела РБК-Україна повідомляли, що Юрія Вітренко планують призначити головою Міністерства енергетики і це може стати випробувальним терміном перед прем'єрством.

За словами співрозмовників видання, український олігарх Ігор Коломойський визнає Вітренка як професіонала, але це не його людина.

Зазначимо, Верховна рада провалила призначення Юрія Вітренко першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики.

Після цього голова фракції "Слуга народу" заявив, що призначення Вітренка повторно винесуть на голосування у січні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Юрій Вітренко
NEWS
Новий COVID-19 виявили ще в чотирьох країнах, ВООЗ закликає посилити контроль
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Новий COVID-19 виявили ще в чотирьох країнах, ВООЗ закликає посилити контроль
DAILY
Заплутані стосунки. Що відбувається між Зеленським і Коломойським
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Заплутані стосунки. Що відбувається між Зеленським і Коломойським