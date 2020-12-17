Рада провалила призначення Вітренка першим віце-прем'єром

Верховна рада провалила призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики. Народні депутати не схвалили відповідний проект постанови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

За постанову проголосували лише 186 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Відзначимо, профільний комітет рекомендував ВР визначитися з голосуванням у сесійній залі.

У листопаді 2018 року Вітренка призначили на посаду виконавчого директора НАК "Нафтогаз України". У квітні 2019 року його обрали головою наглядової ради ПАТ "Укрнафта".

У жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Вітренка членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

У червні цього року НАК відкликала Юрія Вітренка з позиції представника акціонера в наглядовій раді "Укрнафти". У липні він покинув пост виконавчого директора НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що найближчим часом представить нових кандидатів на посаду міністрів енергетики і освіти.

Як писало РБК-Україна, раніше анонсувалося, що парламент може призначити нових міністрів освіти, енергетики, а також змінити міністра у справах ветеранів на засіданні 17-18 грудня.

Раніше в "Слузі народу" розповіли, хто може очолити ці відомства.