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Вітренка призначили виконуючим обов'язки глави Міненерго, Буславець - звільнили

Новость на русском → Київ, Понеділок 21 грудня 2020 20:16
Вітренка призначили виконуючим обов'язки глави Міненерго, Буславець - звільнили Фото: Юрій Вітренко (facebook com YVitrenko)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Игорь Литвиненко

Колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка призначили на посаду першого заступника і виконуючого обов'язки міністра енергетики. Ольгу Буславець з посади першого заступника і виконуючого обов'язки міністра звільнили.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в Кабінеті міністрів.

Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду в понеділок, 21 грудня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна в матеріалі "Заплутані стосунки. Що відбувається між Зеленським і Коломойським" повідомляло, що Юрія Вітренка планують призначити главою Міністерства енергетики. Це може стати випробувальним терміном перед прем'єрством.

Відзначимо, минулого тижня Верховна рада провалила призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики. За постанову проголосували лише 186 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Раніше РБК-Україна писало, що Ольга Буславець сьогодні написала заяву на звільнення із займаної посади. При цьому причини свого рішення вона не стала коментувати.

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