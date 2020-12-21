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Витренко назначили исполняющим обязанности главы Минэнерго, Буславец - уволили

Новина українською → Киев, Понедельник 21 декабря 2020 20:16
Витренко назначили исполняющим обязанности главы Минэнерго, Буславец - уволили Фото: Юрий Витренко (facebook com YVitrenko)
Автор: Марианна Присяжнюк, Игорь Литвиненко

Бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко назначили на должность первого заместителя и исполняющего обязанности министра энергетики. Ольгу Буславец с должности первого зама и исполняющего обязанности министра уволили.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в Кабинете министров.

Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства в понедельник, 21 декабря.

Напомним, ранее РБК-Украина в материале "Запутанные отношения. Что происходит между Зеленским и Коломойским" сообщало, что Юрия Витренко планируют назначить главой Министерства энергетики. Это может стать испытательным сроком перед премьерством.

Отметим, на прошлой неделе Верховная рада провалила назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. За постановление проголосовали лишь 186 нардепов при 226 минимально необходимых.

Ранее РБК-Украина писало, что Ольга Буславец сегодня написала заявление на увольнение с занимаемой должности. При этом причины своего решения она не стала комментировать.

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