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До Верховного суду направили ще один позов проти санкцій щодо каналів Козака

Автор: Анастасія Рокитна

До Верховного суду надійшов позов від фізичної особи, щодо якої застосовано санкції. Мова йде про санкції, які ввели проти телеканалів нардепа Тараса Козака.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"24 лютого 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшов позов, яким оскаржується указ президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021", - йдеться у повідомлені.

Позову, який надійшов до суду, присвоєно раєстраційний номер справи - № 9901/39/21.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким наклав санкцій на телеканали 112, ZIK і NewsOne і їх власника Козака. Глава держави підкреслив, що для введення санкцій були "залізобетонні аргументи".

Раніше Данилов заявляв про неможливість скасування санкцій проти каналів 112, ZIK і NewsOne. Він зазначив, що рішення РНБО готувався тривалий час.

Також ввели санкції проти Віктора Медведчука. Серед рішень РНБО також було доручення повернути в державну власність так звану "трубу Медведчука". Мова йде нафтопродуктопровід "Самара - Західний напрямок".

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