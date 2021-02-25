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В Верховный суд направили еще один иск против санкций в отношении каналов Казака

Автор: Анастасия Рокитна

В Верховный суд поступил иск от физического лица, в отношении которого применены санкции. Речь идет о санкциях, которые ввели против телеканалов нардепа Тараса Козака.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"24 февраля 2021 в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, которым оспаривается указ президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021", - говорится в сообщении.

Иску, который поступил в суд, присвоен раестрацийний номер дела - № 9901/39/21.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым наложил санкций на телеканалы 112, ZIK и NewsOne и их владельца Козака. Глава государства подчеркнул, что для введения санкций были "железобетонные аргументы".

Ранее Данилов заявлял о невозможности отмены санкций против каналов 112, ZIK и NewsOne. Он отметил, что решение СНБО готовилось длительное время.

Также ввели санкции против Виктора Медведчука. Среди решений СНБО также было поручение вернуть в государственную собственность так называемую "трубу Медведчука". Речь идет о нефтепродуктопроводе "Самара - Западное направление".

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