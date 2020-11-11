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В Україні ввели карантин вихідного дня

Автор: Анастасия Рокитна

Кабінет міністрів прийняв рішення про посилення карантину в Україні. В країні вводять карантин вихідного дня.

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду.

Уряд підтримав ініціативу МОЗ щодо запровадження карантину вихідного дня з 14 до 30 листопада 2020 року.

Таким чином вводиться жорсткий карантин з 00:00 суботи до 00:00 понеділка, тобто кожного уїк-енда.

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Забороняється: робота торгово-розважальних центрів, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів, а також робота театрів і проведення масових заходів. Заборонено приймати відвідувачів у барах, ресторанах, кафе та установах розважальної сфери.

Лишаються працювати продуктові магазини, аптеки, АЗС, об'єкти торгівлі засобами гігієни, ветеринарними препаратами і кормами; фінансові установи, СТО, доставка їжі. В звичайному порядку буде здійснюватися інкасація та перевезення валютних цінностей.

Зазначимо, Денис Шмигаль пояснив необхідність карантину вихідного дня.

У МОЗ зазначили, що тривалість карантину вихідного дня буде залежати від того, чи вдасться стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу.

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Новини України карантинДенис Шмигаль