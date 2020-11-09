Зеленський назвав можливий термін карантину вихідного дня

Карантин вихідного дня в Україні триватиме кілька тижнів. Посилені заходи допоможуть уникнути локдауну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що цей захід дозволить також дозволить уникнути великого збільшення кількості хворих COVID-19 і дасть час на підготовку ліжок у лікарнях.

"Збільшення кількості ліжок, носіння масок та тимчасовий карантин вихідного дня дадуть хороший ефект. Наш сценарій розвитку епідемічної ситуації в холодну пору року буде далеко не найгіршим", - сказав президент.

Нагадаємо, Кабінет міністрів має намір найближчим часом ввести карантин вихідного дня в Україні. Він передбачає більш жорсткі обмеження по суботах і неділях.

Раніше РБК-Україна з посиланням на проект змін писало, що карантин вихідного дня буде працювати з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. У ці дні буде заборонено прийом відвідувачів у ресторанах, ТРЦ, роботу закладів культури і так далі.

Сьогодні Ляшко також заявив, що Україна переходить на другий етап реагування на COVID-19, який полягає в розгортанні додаткових ліжко-місць у лікарнях.