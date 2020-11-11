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В Украине ввели карантин выходного дня

Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров принял решение об усилении карантина в Украине. В стране вводят карантин выходного дня.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства.

Правительство поддержало инициативу Минздрава о введении карантина выходного дня с 14 по 30 ноября 2020 года.

Таким образом вводится жесткий карантин с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, то есть каждый уик-энд.

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Запрещается: работа торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, а также работа театров и проведение массовых мероприятий. Запрещено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.

Остаются работать продуктовые магазины, аптеки, АЗС, объекты торговли средствами гигиены, ветеринарными препаратами и кормами; финансовые учреждения, СТО, доставка еды. В обычном порядке будет осуществляться инкассация и перевозка валютных ценностей.

Отметим, что Денис Шмыгаль объяснил необходимость карантина выходного дня.

В Минздраве отметили, что продолжительность карантина выходного дня будет зависеть от того, удастся ли стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.

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Новости Украины карантинДенис Шмыгаль