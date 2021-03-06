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В Україні відновили конкурси для держслужбовців, але вони стартують не відразу

Автор: Юлія Струк

В Україні відновили конкурси для державних службовців. Сьогодні набув чинності відповідний закон.

Вчора документ опублікували у виданні "Голос України".

Він набрав чинності з дня, наступного за днем ​​оприлюднення.

Закон відновлює процедуру проведення конкурсів на зайняття посад державної служби всіх категорій.

Конкурси повинні оголосити протягом шести місяців з дня набрання чинності документом.

Також скасовується положення, що суб'єкт призначення може звільнити держслужбовця з посади категорії "А" за власною ініціативою, за поданням прем'єр-міністра або відповідного міністра або керівника центрального органу виконавчої влади (керівника державного органу) протягом чотирьох місяців з дня призначення глави уряду або відповідного міністра/керівника державного органу.

Нагадаємо, цей закон також повертає широкі повноваження виконуючим обов'язки міністрів.

Як писало РБК-Україна, на позачерговому засіданні Верховна рада схвалила цей закон з пропозиціями президента.

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