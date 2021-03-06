В Україні відновили конкурси для держслужбовців, але вони стартують не відразу

В Україні відновили конкурси для державних службовців. Сьогодні набув чинності відповідний закон.
Вчора документ опублікували у виданні "Голос України".
Він набрав чинності з дня, наступного за днем оприлюднення.
Закон відновлює процедуру проведення конкурсів на зайняття посад державної служби всіх категорій.
Конкурси повинні оголосити протягом шести місяців з дня набрання чинності документом.
Також скасовується положення, що суб'єкт призначення може звільнити держслужбовця з посади категорії "А" за власною ініціативою, за поданням прем'єр-міністра або відповідного міністра або керівника центрального органу виконавчої влади (керівника державного органу) протягом чотирьох місяців з дня призначення глави уряду або відповідного міністра/керівника державного органу.
Нагадаємо, цей закон також повертає широкі повноваження виконуючим обов'язки міністрів.
Як писало РБК-Україна, на позачерговому засіданні Верховна рада схвалила цей закон з пропозиціями президента.